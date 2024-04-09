3.Sayfa

Tatil için çıktıkları yolda kaza yaptılar: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bayram tatili için Amasya'ya gitmek isteyen iki arkadaşın bulunduğu hafif ticari araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Samsun Karayolu Konaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evren Yılmaz idaresindeki 06 CNB 504 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan Caner C. ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evren Yılmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi işlemleri için hastane morguna getirildi.

İki arkadaşın bayram tatilini geçirmek için Amasya'ya bağlı Gümüşhacıköy'e gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.