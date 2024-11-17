Tatlı Kutularında Uyuşturucu Yakalandı

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Üstü baklava ile kapatılmış tatlı kutuların içinden uyuşturucu çıktı

Tatlı kutuların altına gizlenmiş uyuşturucu tespit edildi, 1 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu tacirlerine operasyon, 1 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs veya organizasyonların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, tatlı kutularının altına gizlenmiş şekilde 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 1 yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile ticaret yapan şahıs veya organizasyonların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde, il dışından Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonla bir yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, tatlı kutuların altına gizlenmiş şekilde 1 kilo 500 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan yabancı uyruklu şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.