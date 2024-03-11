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Tatlıcıdaki hırsızlık anı kamerada: 4 bin TL ve SMA bağış kumbarasını çaldılar

Tatlıcının camından girip paraları böyle ceplerine doldurdular

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 şahıs tatlıcının camından içeriye girip 4 bin TL nakit para ve SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece 03.07 sıralarında Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesindeki bir tatlıcıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen 2 şahıs camdan dükkanın içerisine girdi. Kasaya yönelen şahıslar, açtıkları çekmecelerdeki paraları ceplerine doldurdu. SMA hastası çocuk için yardım toplanan bağış kumbarasını da çalan şahıslar, girdikleri camdan çıkarak kaçtı.

İftar vakti dükkanı açmaya gelen, tatlıcı sahibi ise paraların eksik olduğunu ve bağış kumbarasının yerinde olmadığını fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kasadan 4 bin TL nakit paranın çalındığı tespit edildi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde camdan dükkana giren iki şahsın kasaya yöneldiği ardından çekmecelerdeki paraları ceplerine doldurduğu görülüyor. Şahıslardan birinin tezgah üzerindeki bağış kumbarasını da çaldığı görüntüde yer aldı.