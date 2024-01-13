 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tatvan'da buzlanma nedeniyle tır devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'da buzlanma nedeniyle tır devrildi, 3 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yolda oluşan buzlanmadan dolayı yem yüklü tırın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle zemin kayganlaşmıştır. Yaralılar hastaneye kaldırılmış ve sağlık durumları iyi olduğu belirtilmiştir. Sürücülere yol şartlarına göre hızlarını ayarlamaları uyarısı yapılmıştır.

Tatvan\'da buzlanma nedeniyle tır devrildi, 3 kişi yaralandı
13.01.2024 - 15:29,
Abone Ol

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yolda oluşan buzlanmadan dolayı yem yüklü tırın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan çıkışındaki Sorgun Kışlası mevkiinde meydana geldi. Gece boyu devam eden yoğun kar yağışının neden olduğu kaygan zeminde kontrolden çıkan yem yüklü tır takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken, buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları uyarısı yapıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tatvan, Bitlis, Hava Durumu, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tatvan'da buzlanma nedeniyle tır devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı

Son Dakika
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvan'da buzlanma nedeniyle tır devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement