Tavandaki lambaları düzeltirken elektrik akımına kapılarak 4 metreden böyle düştü - Son Dakika
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Tavandaki lambaları düzeltirken elektrik akımına kapılarak 4 metreden böyle düştü

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Konya'da bir iş yerinin tavanında bulunan lambaları düzeltmek için merdivenle 4 metre yükseğe çıkan iş yeri sahibi, elektrik akımına kapılarak zemine düştü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumu iyi olduğu anlaşılınca taburcu edildi.

25.04.2024 14:48  Güncelleme: 14:52
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Tavandaki lambaları düzeltirken elektrik akımına kapılarak 4 metreden böyle düştü

KONYA - Konya'da iş yerinin tavanında bulunan lambaları düzeltmek için merdivenle 4 metre yükseğe çıkan iş yeri sahibinin elektrik akımına kapılarak zemine düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi hastaneye kaldırılırken, yapılan muayenelerinde sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine hastaneden taburcu edildi.

Olay, 22 Nisan Pazartesi günü gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi antikacı Uğur Bitim (49), misafirlerini ağırladıktan sonra mezat yaptıkları büyük çadırın tavanında bulunan lambaları düzeltmek için merdiven yardımıyla 4 metre yukarı çıktı. Lambaları düzelten Uğur Bitim, bu sırada kablodan elektrik akımına kapıldı. Bir süre akımdan etkilenen Bitim, merdivenden zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Bitim, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan muayenelerin ardından sağlık durumu iyi olan Uğur Bitim, taburcu edildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

İş yeri sahibi Uğur Bitim'in akıma kapıldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Bitim'in tavanda bulunan lambaları düzeltmek için merdivene çıktığı, çalıştığı sırada elektrik akıma kapılarak 4 metre yükseklikten aşağıya düştüğü görülüyor.

"Hiçbir kırık çıkıksız atlattım elhamdülillah"

Yaşadıklarını anlatan Uğur Bitim, "Akşamdan misafirlerim geldi. Saat 11.30'a kadar oturdular. Daha sonra 11.30'da dağıldılar. Ben de burada lambalarla uğraşıyordum. Ampulleri düzelteyim diye yukarıya çıktım, beşini bağladım. Yukarıya doğru biraz daha çekerek ufak tefek kendim yapıyordum. Beşinci sırada tam orada elektriğin dağıtım bağlantısı varmış, görmedim elimle beraber avuçladığım an 4 metre kadar yükseklikte salladı tam hatırlıyorum. Zaten gözlerim filan karardı. Orada çırpındığımı hatırlıyorum. Daha sonra sırtüstü yere düştüm. Biraz geri geri sürüklendim. Orada ayağa kalkar gibi oldum. Elime telefonu aldım. Hemen bir komşuyu aradım. Onlar ambulansa haber verdiler, sağ olsun müdahale ettiler hastaneye kaldırdılar. Elhamdülillah bir şeyim çıkmadı. Hiçbir kırık çıkıksız atlattım elhamdülillah" dedi.

Kaynak: İHA

Konya, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tavandaki lambaları düzeltirken elektrik akımına kapılarak 4 metreden böyle düştü - Son Dakika

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