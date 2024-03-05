Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki apartlarda gerçekleştirdiği denetimlerde, apartlarda kalan şahıslar ve apart sahipleri üzerinde yapılan detaylı kontroller sonucunda yaklaşık 300 bin TL para cezası kesildi.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, fuhuş ve uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla ilçedeki apartlarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda günü birlik kiralamalarla ilişkilendirilen apartlarda yakalanan kişilere ve apartını günü birlik kiralayan apart sahiplerine yaklaşık 300 bin TL'ye yakın para cezası kesildi. Kurallara uygun olmayan apart sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, apartlarda yaşanan fuhuş ve uyuşturucu kullanımıyla mücadele çerçevesinde yapılan denetimlerin sıklıkla devam edeceği, apartları günü birlik kiraya veren apart sahiplerine adli işlemler başlatılarak, uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Apartlarda Denetim Yaptı - Son Dakika
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