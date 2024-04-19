Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir vatandaş yanan arabasına müdahale ederken kalp krizi geçirdi.
İlçeye bağlı Tunçbilek Beldesi Gürağaç Mahallesinde Osman Çubuk idaresindeki otomobil rampaya doğru seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Çubuk (76) ve eşi yanan otomobilden son anda kendilerini dışarı attı. Osman Çubuk arabasının motor kısmında çıkan yangına kendi çabaları ile müdahale etmeye çalıştığı esnada fenalaşarak kalp krizi geçirdi.
Yanan otomobil ihbar üzerine belirtilen yere gelen Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fenalaşarak yere yığılan Osman Çubuk için çağrılan 112 acil servis ekipleri, Çubuk'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
Çubuk'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tavşanlı'da Araba Yangınında Vatandaş Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yönlendirilerek 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
Ankara'da yaşanan olayda, geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının kardeşi, saldırganın planlı bir şekilde hareket ettiğini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.
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