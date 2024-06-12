Tavşanlı'da çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Tavşanlı'da çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan ot yangını, belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi.

12.06.2024 17:36
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan ot yangını, belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Moymul mahallesinde öğle saatlerinde henüz çıkış sebebi belli olmayan ot yangınına belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Moymul Mahallesi Alemdar sokakta kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri itfaiye erlerine teşekkür ederken, ekipler gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini de tamamlayarak bölgeden ayrıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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