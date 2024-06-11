Tavşanlı'da Elektronik Eşya Tamir Dükkanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Elektronik Eşya Tamir Dükkanında Yangın Çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir elektronik eşya tamir dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak iş yeri ve içerisindeki elektronik eşyalarda maddi hasar meydana geldi.

11.06.2024 19:51
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir elektronik eşya tamir dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Çevreyolu tren garı karşısında Mustafa Kahraman'a ait elektronik tamir dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların çıktığını fark eden iş yeri çalışanı 112 Acil servisi arayarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, doğalgaz, OEDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amaçlı çevre güvenliği aldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri ve içerisinde bulunan elektronik eşyalarda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da Elektronik Eşya Tamir Dükkanında Yangın Çıktı - Son Dakika

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