Tavşanlı'da Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Kaza: 7 Yaralı

Tavşanlı\'da Kaza: 7 Yaralı
07.06.2026 20:55
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ambulans ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel firmaya ait bir ambulans ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Balıkesir Çevre Yolu üzerindeki Balıkesir Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı yönünden Balıkesir istikametine seyreden M.K. (42) yönetimindeki 43 AAD 858 plakalı hafif ticari araç, Tunçbilek beldesi yönünden gelen S.T. (21) idaresindeki 06 FS 0978 plakalı özel ambulansla çarpıştı. Kazada özel ambulansın sürücüsü S.T. ve ambulansta görevli sağlık çalışanları H.A. (30), E.K. (27), R.D. (36) ile hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ve araçta bulunan M.K. (39), M.K. (9) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da Kaza: 7 Yaralı - Son Dakika

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