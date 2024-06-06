Tavşanlı'da motosiklet kazaları nedeniyle denetimler sıklaştırıldı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son dönemde artan motosiklet kazaları nedeniyle denetimler de sıklaştırıldı. İl emniyetine bağlı Yunus timleri, ilçe şehir içi trafik ekipleri ve bölge Trafik polisleri tarafından ortaklaşa yapılan denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde 29 motosiklet sürücüsüne plaka takmamaktan, 98 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 3 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 motosiklete ise fenni muayenesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, motosiklet sürücülerine trafik kurallarına uymaları ve kask takmaları konusunda uyarılarda bulunarak kazaların önlenmesine katkıda bulunmalarını istedi. - KÜTAHYA