Tavşanlı'da motosiklet kazaları nedeniyle denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika
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Tavşanlı'da motosiklet kazaları nedeniyle denetimler sıklaştırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son dönemde artan motosiklet kazaları nedeniyle denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Plaka takmamaktan 29, kask takmamaktan 98, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 ve fenni muayenesi olmadığı için 2 motosiklete cezai işlem uygulandı. Yetkililer, motosiklet sürücülerine trafik kurallarına uymaları ve kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.

06.06.2024 14:28
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son dönemde artan motosiklet kazaları nedeniyle denetimler de sıklaştırıldı. İl emniyetine bağlı Yunus timleri, ilçe şehir içi trafik ekipleri ve bölge Trafik polisleri tarafından ortaklaşa yapılan denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde 29 motosiklet sürücüsüne plaka takmamaktan, 98 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 3 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 motosiklete ise fenni muayenesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, motosiklet sürücülerine trafik kurallarına uymaları ve kask takmaları konusunda uyarılarda bulunarak kazaların önlenmesine katkıda bulunmalarını istedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da motosiklet kazaları nedeniyle denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da motosiklet kazaları nedeniyle denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika
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