Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
25.06.2026 10:27
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet kazasında sürücü yaralandı, kaskı sayesinde kurtuldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırılırken, takılı bulunan kaskı sayesinde ciddi bir yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, Tavşanlı-Çardaklı yolu üzerinde bulunan Ada Mesire Alanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.G. yönetimindeki 43 AGM 575 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, daha sonra ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sırasında sürücünün kaskının takılı olması, muhtemel bir ağır baş travmasının önüne geçti. Yetkililer, motosiklet sürücülerinin can güvenliği açısından kask başta olmak üzere koruyucu ekipman kullanmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Polis ekipleri kazanın kesin sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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