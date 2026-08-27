Tavşanlı\'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Moymul Mahallesi Ayvalı Caddesi halı saha yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvalı istikametinden Tavşanlı yönüne seyreden H.A. yönetimindeki 43 ADK 181 plakalı motosiklet ile O.A. idaresindeki 43 AHV 746 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan 43 ADK 181 plakalı motosikletin sürücüsü H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü H.A., ambulansla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.