Tavşanlı\'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda hafif yaralanan 5 kişi ayakta tedavi edilirken, polis inceleme başlattı. Kavga ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.