Tavşanlı\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrikli bisiklete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Ertürk (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün gece Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kütahya istikametine seyir halinde olan N.K. (45) idaresindeki elektrikli bisiklete, aynı yönde ilerleyen Mustafa Ertürk yönetimindeki 43 ADT 498 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarparak yola savruldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Ertürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü N.K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan Mustafa Ertürk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla ailesine teslim edildi. Ertürk için bugün ikindin Tavşanlı ilçesine bağlı Ağaköy'de cenaze töreni düzenlendi. Çevresi tarafından çok sevilen biri olduğu belirtilen Mustafa Ertürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualarla köy mezarlığında toprağa verildi. - KÜTAHYA