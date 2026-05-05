Tavşanlı\'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Bademli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 43 AFE 382 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan A.T. yönetimindeki 43 EN 232 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü A.Ö. ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilincinin kapalı olduğu belirlenen yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA