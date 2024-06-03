Tavşanlı'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençler dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Tavşanlı'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençler dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Abdulbaki Usluer ve Kamil Lama, Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına dualarla uğurlandı. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.06.2024 20:13
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki genç, dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Dün gece Tavşanlı ilçesi çevre yolu Tunçbilek Caddesi kavşağında Ali S.'nin kullandığı otomobilin ışıklarda duran motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Abdulbaki Usluer (28) ile arkasında bulunan arkadaşı Kamil Lama (23) olay yerinde hayatını kaybetmişti. İki arkadaşın cenazeleri Tunçbilek beldesi Merkez Mahallesi'ndeki camide Tavşanlı Elçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, otomobil sürücüsü Ali S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençler dualarla uğurlandı - Son Dakika

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