Tavşanlı\'da motosiklet tutkunu hayatını kaybetti

3.Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden motosiklet tutkunu Mustafa Karaca (42), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmenin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.Ulu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Kaymakam Hayrettin Baskın ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Mustafa Karaca, Yaylacık Mezarlığı'na defnedildi.Mustafa Karaca'nın ölümüne neden olan kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Karaca, eşi Sema Karaca ile birlikte motosiklet üzerindeyken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına çarptı.Kazada ağır yaralanan Sema Karaca ise hastaneye kaldırıldı.Uzun yıllardır motosiklet tutkunu olduğu ve motosiklet gruplarına üye olduğu öğrenilen Mustafa Karaca'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. - KÜTAHYA