Tavşanlı\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında ve hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesine bağlı Çaltılı ve Doğanlar köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Öğleden sonra yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına; 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve havadan da 1 helikopter ile kısa sürede müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun ve erken müdahale, alevlerin geniş ormanlık alana yayılmasını önledi.

Kızılçam ağaçlarının bulunduğu bölgede örtü yangını şeklinde ilerleyen alevler, büyümeden kontrol altına alınırken, yaklaşık 500 metrelik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA