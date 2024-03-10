Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Dağçeşme Mahallesi Dedeler Caddesi üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, A.D. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken takla atarak ters döndü. Kazada sürücü A.D., yaralandı. A.D. ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
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