Tavşanlı'da Otomobil ve Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Tavşanlı'da Otomobil ve Motosiklet Kazası

Tavşanlı\'da Otomobil ve Motosiklet Kazası
20.07.2026 13:22
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Arslanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arslanbey Caddesi'nden Sadık Penbe Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan D.A. yönetimindeki 16 BFU 975 plakalı otomobil ile E.G. idaresindeki 43 UH 211 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü E.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü E.G.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı, daha sonra ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da Otomobil ve Motosiklet Kazası - Son Dakika

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