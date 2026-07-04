Tavşanlı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Tavşanlı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tavşanlı\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
04.07.2026 20:02  Güncelleme: 20:04
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yarım saat süren sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok noktada su baskınları yaşandı, araçlar mahsur kaldı ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşanırken, belediye ve itfaiye ekipleri ihbarlara yetişebilmek için yoğun mesai harcadı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Tavşanlı'nın farklı bölgelerinde zemin katları su basarken, belediye ve itfaiye ekipleri su tahliyesi yapan vatandaşllara destek verdi. Şiddetli yağış ulaşımı da olumsuz etkiledi. Çevre yolu üzerindeki Yağmur Düğün Salonu karşısı ile Tunçbilek yolu güzergahında oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Trafik ekipleri, güvenliği sağlamak amacıyla bazı yolları geçici olarak trafiğe kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Yetkililer vatandaşları yağışın etkili olduğu alanlarda dikkatli olmaları ve su birikintilerinin bulunduğu güzergahları kullanmamaları konusunda uyardı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, 3. Sayfa, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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