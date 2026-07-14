Tavşanlı\'da otomobil takla attı: 1\'i ağır 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Tavşanlı-Balıköy yolu üzerinde Emirler köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Balıköy istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halinde olan H.S. yönetimindeki 43 AHT 795 plakalı otomobil, hemzemin geçide doğru rampa aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, ters dönen araçta sıkışan yaralıları titiz bir çalışma sonucu bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada sürücü H.S. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ç. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, sürücü H.S.'nin ise sağlık durumunun iyi gittiği bildirildi. - KÜTAHYA