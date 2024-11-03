Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda Kütahya istikametine giden Lütfi S. idaresindeki 43 ACB 819 plakalı otomobil, Adliye ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta duran M.G. idaresindeki 43 AFB 161 plakalı Tavşanlı Belediyesine ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Lütfi S. ve yolcu İbrahim K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA