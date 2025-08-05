Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Yusuf Ş. idaresindeki 43 LE 014 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Y.Ş. (21) ve F.E.Ş. (10) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA