Tavşanlı'da yangın, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tavşanlı'da yangın, 1 kişi hayatını kaybetti

Tavşanlı\'da yangın, 1 kişi hayatını kaybetti
24.06.2026 12:20  Güncelleme: 12:22
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 52 yaşındaki Mehmet Özdemir hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 52 yaşındaki Mehmet Özdemir hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Şehit Hüseyin Taşkın Sokak numara 45'teki iki katlı müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Evden yükselen dumanları fark eden aile sakinleri, hızla dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın esnasında evin ikinci katında bulunan ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Mehmet Özdemir, dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Özdemir'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da yangın, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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