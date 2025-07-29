Tavşanlı\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, tren yolu altında başlayan yangını fark eden bölge sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Balıköy İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da çalışmalara destek vermesiyle yangın, yaklaşık bir dönümlük alanda etkili olduktan sonra kısa sürede söndürüldü. Yangının erken müdahaleyle büyümeden kontrol altına alınması, muhtemel bir felaketin önüne geçti. - KÜTAHYA