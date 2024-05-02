Tavşanlı'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tavşanlı'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Tavşanlı\'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Nisan Ayı olağan Meclis toplantısı, Kaymakam Hayrettin Baskın Başkanlığında yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Toplantıda, üye seçimi yapıldı, muhtarların istek ve talepleri değerlendirildi ve 2023 yılı faaliyet raporları ve kesin hesapları hakkında bilgi verildi. Birlik Encümenine ise Mustafa Altınbay, Halil Kandil, İsa Uzun ve Recep Öztürk seçildi.

02.05.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Nisan Ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleşti.

Tavşanlı ilçesi Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Hayrettin Baskın Başkanlığında Meclis Toplantısı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kaymakam Baskın açılış konuşması gerçekleştirdi. Daha sonra, Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne üye seçimi gerçekleştirildi ve İl Genel Meclis Üyeleri ile Köy Muhtarlarının oy kullanmasıyla sonuçlandı. Seçim sürecinin ardından muhtarların istek ve talepleri değerlendirildi ve seçilen üyeler tebrik edildi. İlçe Özel İdare Müdürü ve Birlik Müdürü Ali Ertürk tarafından 2023 yılı faaliyet raporları ve 2023 yılı kesin hesapları hakkında meclise bilgi verildi

Birlik Encümeninde bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mustafa Altınbay ve Halil Kandil il genel meclis üyesi olarak İsa Uzun ve Recep Öztürk köy muhtarı olarak Birlik Encümenine seçildi. Kaymakam Hayrettin Baskın, demokratik şekilde yürütülen seçimi kazanan Birlik Encümenini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Tavşanlı, Kütahya, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:10:55. #1.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement