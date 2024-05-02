Tavşanlı\'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Gerçekleşti

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Nisan Ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleşti.

Tavşanlı ilçesi Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Hayrettin Baskın Başkanlığında Meclis Toplantısı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kaymakam Baskın açılış konuşması gerçekleştirdi. Daha sonra, Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne üye seçimi gerçekleştirildi ve İl Genel Meclis Üyeleri ile Köy Muhtarlarının oy kullanmasıyla sonuçlandı. Seçim sürecinin ardından muhtarların istek ve talepleri değerlendirildi ve seçilen üyeler tebrik edildi. İlçe Özel İdare Müdürü ve Birlik Müdürü Ali Ertürk tarafından 2023 yılı faaliyet raporları ve 2023 yılı kesin hesapları hakkında meclise bilgi verildi

Birlik Encümeninde bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mustafa Altınbay ve Halil Kandil il genel meclis üyesi olarak İsa Uzun ve Recep Öztürk köy muhtarı olarak Birlik Encümenine seçildi. Kaymakam Hayrettin Baskın, demokratik şekilde yürütülen seçimi kazanan Birlik Encümenini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. - KÜTAHYA