Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 47\'ye ulaştı

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Türk mutfağında önemli bir yeri olan tavuk döner, bu kez zehirlenme haberiyle gündemde. Bursa'da 55 kişi tavuk dönerden zehirlenme şikayetiyle hastanelere koştu.

DÖNERDEN ZEHİRLENENLERİN SAYISI YÜKSELDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yedikleri tavuk sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle çok sayıda kişi hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısı 47'ye yükseldi. Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NUMUNELER İNCELENİYOR

Yenişehir çarşı merkezindeki işletme belediye ekiplerince mühürlendi. Zehirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, alınan numuneler de incelenmek üzere Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi.