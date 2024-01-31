Tavuk yüklü kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile canlı tavuk yüklü kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Bolu-Mudurnu Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. idaresindeki 14 LA 465 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen Murat B. hakimiyetindeki canlı tavuk yüklü 14 EB 132 plakalı BMC marka kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mustafa T. ile otomobildeki yolcu Halil İbrahim T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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