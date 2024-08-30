Tayland-Çin Demiryolu Projesi Tünelinde Göçük: İşçilerin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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Tayland-Çin Demiryolu Projesi Tünelinde Göçük: İşçilerin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Tayland-Çin uluslararası demiryolu projesinin tünel inşaatında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı. Tayland'da devam eden hızlı tren tüneli inşaatında yaşanan göçük sonucunda 3 işçi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sonucunda işçilerin cesetlerine ulaşıldı.

30.08.2024 14:43
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Tayland-Çin uluslararası demiryolu projesinin tünel inşaatında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı.

Tayland'dın Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Pak Chong bölgesinde 24 Ağustos'ta sabah saatlerinde inşaatı devam eden hızlı tren tünelinin girişinden yaklaşık 3 kilometre içeride meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Tayland Demiryolları kurumu, günlerdir süren kurtarma çalışmaları kapsamında işçilerin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Myanmarlı kamyon şoförünün cesedinin dün kurtarma ekipleri tarafından toprak ve kaya yığınlarının altında gömülü halde bulunduğu, Çinli uzman ile Çinli ekskavatör operatörünün cesetlerinin ise bugün yerel saatle 06.00 sıralarında bulunduğu belirtildi.

Tayland-Çin yüksek hızlı tren projesi kapsamında inşaatı devam eden tünelde Cumartesi günü yerel saatle 23.40 sıralarında heyelan nedeniyle göçük meydana gelmişti. Göçük altında kalan kayıp yabancı uyruklu 3 işçiyi bulmak için arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tayland-Çin Demiryolu Projesi Tünelinde Göçük: İşçilerin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika

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