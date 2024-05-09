Tayland'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tayland'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Tayland'ın Map Tha Put eyaletinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın, 6 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi.

09.05.2024 14:11  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın, yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın Map Tha Put eyaletinde kimya fabrikasındaki depolama tanklarından birinde yerel saatle 10.30'da patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangının öğle saatlerinde diğer tanklara yayılarak büyümesi üzerine bölgede 2. seviye alarm verildi. İtfaiye ekiplerinin yaşanan patlamalar nedeniyle müdahale etmekte zorlandığı yangında bölge tahliye edildi. Map Tha Put Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrika çevresinde bulunan 2 kilometrekarelik alanın tahliye edildiği belirtilerek, halka yangından yayılan zehirli gazdan korunma amacıyla maske takmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Alevler ekiplerin yoğun çabaları sonucu saat 16.50'de kontrol altına alındı.

Petrokimya şirketi SCG Chemicals tarafından yapılan açıklamaya göre patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Tayland, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayland'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:34:32. #1.11#
SON DAKİKA: Tayland'da kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement