Tayland'da selde son 10 günde 8 kişi öldü, Bangkok'ta 5 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Tayland'da selde son 10 günde 8 kişi öldü, Bangkok'ta 5 bin kişi tahliye edildi

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Tayland\'da selde son 10 günde 8 kişi öldü, Bangkok\'ta 5 bin kişi tahliye edildi
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Tayland'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde son 10 günde 8 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde 25 ilde 545 binden fazla kişi etkilendi. Bangkok'ta 50 ilçe afet bölgesi ilan edildi; yaklaşık 52 bin hane selden etkilendi ve 5 bin kişi tahliye edildi.

Tayland'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su baskınları nedeniyle son 10 günde 8 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM) verilerine göre, ülke genelinde 25 ilde etkili olan şiddetli yağışlardan 545 binden fazla kişi etkilenirken, son 10 günde sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. DDPM tarafından yapılan açıklamada, 50 ilçesi afet bölgesi ilan edilen başkent Bangkok'ta yaklaşık 52 bin hanenin selden etkilendiği, yaklaşık 5 bin kişinin ise sel nedeniyle barınma merkezlerine tahliye edildiği bildirildi. Başkent Bangkok'ta yarın ve salı günü resmi tatil ilan edildi.

Tayland Başbakanı afet bölgelerini ziyaret etti

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, bugün Bangkok'ta selden yoğun etkilenen bazı afet bölgelerini ziyaret etti. Başbakan Anutin yaptığı basın açıklamasında, hükümetin tüm imkanlarıyla selden etkilenen vatandaşlara yardım etmeye çalıştığını, ancak önceliğin hayati tehlikesi bulunanlar olduğunu ifade etti.

Başbakanın ziyareti sırasında bazı vatandaşlar hükümetin çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, tepki gösterdi.

Tayland ordusu yardım çalışmalarına katıldı

Ülke genelinde devam eden şiddetli muson yağışları ve yol açtığı hasar nedeniyle arama kurtarma ve yardım çalışmaları yürüten ordu kuvvetleri, Bangkok'taki çalışmalara da katıldı. Askeri personelin kamyonlar ve askeri botlarla vatandaşların ulaşımına, zor şartlardaki evlere yemek ve su dağıtımına yardımcı olduğu görüldü.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, yağışların durması halinde su tahliye çalışmalarının hızlandırılacağını, ancak yüksek kesimlerden gelen su nedeniyle kentteki bazı bölgelerde suyun tamamen çekilmesinin birkaç gün sürebileceğini söyledi.

Bangkok'taki iki uluslararası havalimanında ulaşım aksadı

Öte yandan, sel nedeniyle Bangkok'taki iki uluslararası havalimanında da ulaşım ve operasyonlarda aksaklıklar yaşandı. Suvarnabhumi Havalimanı'nda bazı yer hizmetleri personelinin havalimanına ulaşamaması ve ekipman sorunları nedeniyle uçuşlarda gecikmeler ile bagaj tesliminde gecikmeler yaşandığı bildirildi. Tayland Sivil Havacılık Otoritesi (CAAT), sel nedeniyle yolculara uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarında olmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlara resmi uyarıları takip etmeleri, riskli bölgelerden uzak durmaları ve tahliye talimatı verilmesi halinde vakit kaybetmeden güvenli bölgelere geçmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
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