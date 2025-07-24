Tayland ile Kamboçya Arasında Sınır Çatışmaları - Son Dakika
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Tayland ile Kamboçya Arasında Sınır Çatışmaları

Tayland ile Kamboçya Arasında Sınır Çatışmaları
24.07.2025 11:42
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Tayland-Kamboçya sınırında çatışmalarda 1 asker ve 11 sivil hayatını kaybetti, 40 bin kişi tahliye edildi.

Tayland ile Kamboçya sınırında sabahın erken saatlerinde başlayan çatışmalarda, 1 Tayland askeri hayatını kaybederken, Kamboçya ordusunun Tayland'ın sınır köylerine düzenlediği roketli saldırılarda, 11 sivil öldü.

Tayland ile Kamboçya arasındaki doğu sınırında yer alan ve üzerinde anlaşmazlık bulunan Ta Moan Thom Tapınağı yakınlarında sabahın erken saatlerinden bu yana sıcak saatler yaşanıyor. İki ülke arasında karşılıklı çatışmalarla başlayan saldırılar, hava ve roketli saldırılara dönüştü. Tayland Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kamboçya ordusunun bu sabah Tayland'ın sınıra yakın köylerine düzenlediği roketli saldırılarda 11 sivilin hayatını kaybettiğini belirtirken, çatışmalarda da 1 Tayland askerinin öldüğünü aktardı. Açıklamada, "Bu kişiler, saldırıdan etkilenen 35 kişi arasında olduğunu söyledi.

"Bölgedeki 86 köyden yaklaşık 40 bin sivil tahliye edildi"

Tayland Kraliyet Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya birliklerinin yerel saatle 09.40'ta yerleşim bölgelerine saldırı düzenlediği, bölgedeki 86 köyden yaklaşık 40 bin sivilin tahliye edildiği ifade edildi. Saldırılara karşılık olarak Tayland ordusuna ait F-16 savaş uçakları, Kamboçya askeri hedefleri bombalarken, uzun menzilli roketatarlarla da karşı saldırı düzenlendi.

Kamboçya sınırı kapatıldı

Tayland hükümetinden yapılan açıklamada, Kamboçya ile olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki Tayland Büyükelçiliği, ülkede bulunan vatandaşlarına yönelik bir açıklama yayınlayarak, güvenlik gerekçesiyle en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı. İki ülke, diplomatik temsilcilerini karşılıklı olarak geri çekerken, bölgedeki tüm resmi temasların askıya alındığı bildirildi.

Kamboçya'dan Birleşmiş Milletler'e "acil müdahale" çağrısı

Kamboçya'nın eski Başbakanı Hun Sen, Tayland'ın saldırgan tutumuna karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurarak, acil müdahale talebinde bulundu. Açıklamasında, Tayland ordusunun Kamboçya topraklarına topçu atışlarıyla saldırdığını belirten Hun Sen, halka panik yapmama çağrısı yaptı. Kamboçya'nın barışçıl çözüme öncelik verdiğini, ancak sınır egemenliğini korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

"Tayland askeri, sınır anlaşmalarını ihlal etti"

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata ise saat 06.30'da Tayland askerlerinin Ta Mone Thom Tapınağı çevresine tel örgü çekerek önceki sınır anlaşmalarını ihlal ettiğini bildirdi. Saat 07.04'te bölgeye keşif amacıyla insansız hava aracı (İHA) gönderildiğini, 08.30'da Tayland askerlerinin havaya uyarı ateşi açtığını, 08.46'da ise doğrudan Kamboçya mevzilerine ateş açıldığını aktardı. Socheata, çatışmaların daha sonra Prasat Ta Krabey Tapınağı ile çevresindeki diğer noktalara yayıldığını, Tayland'a ait savaş uçaklarının Kamboçya birliklerinin bulunduğu bölgelere iki bomba attığını öne sürdü.

Tayland, Kamboçya tarafından mayın yerleştirildiğini iddia etmişti

Tayland bu hafta, 3 askerini yaralayan kara mayınlarının anlaşmazlık konusu olan bir bölgeye Kamboçya tarafından yerleştirildiğini iddia etmişti. Phnom Penh bu iddiayı reddetmiş, askerlerin üzerinde anlaşılan güzergahların dışına çıktığını ve savaştan kalma bir mayına bastıklarını söylemişti.

İki ülke sınır hattında askeri varlıklarını artırmıştı

Tayland ile Kamboçya arasında 28 Mayıs'ta sınırda çıkan çatışmada bir Kamboçyalı asker hayatını kaybetmişti. Tayland Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Phumtham Wechayachai yaptığı açıklamada, Kamboçya tarafının sınır hattındaki askeri varlığını artırmasının ardından Tayland'ın da tüm sınır kapılarında askeri birliklerini güçlendirme kararı aldığını ifade etmişti.

İki ülke arasındaki gerilim

Tayland ile Kamboçya, 817 kilometrelik kara sınırının bazı bölgelerinde uzun süredir egemenlik ihtilafı yaşıyor. 2008 yılında tarihi Ta Moan Thom Tapınağı çevresinde çıkan çatışmalar, iki ülke arasında uzun süreli bir gerilimin başlangıcı olmuş, bu süreçte zaman zaman benzer sınır gerginlikleri yaşanmıştı. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tayland ile Kamboçya Arasında Sınır Çatışmaları - Son Dakika

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