Tayland-Kamboçya Ateşkes İhlali İddiaları

Tayland ile Kamboçya arasında, Malezya'da varılan ateşkesin ihlal edildiği öne sürüldü.

Tayland ile Kamboçya arasında bir süredir devam eden askeri ve siyasi gerginliğin ardından varılan ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği iddia edildi. Bangkok cephesi, son bir ayda sınır bölgesinde 4 askerin mayın patlaması sonucu yaralandığını belirtirken, Kamboçya tarafı ise iddiaları yalanladı. Sabah saatlerinde Tayland'ın Surin eyaletinde bir askerin devriye görevi sırasında mayına basarak yaralanmasının ardından, Bangkok cephesinden sert yanıt geldi. Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, öğle saatlerinde yaptığı basın açıklamasında, Malezya'da geçtiğimiz hafta iki ülke heyetleri arasında imzalanan ateşkesin ihlal edildiğini belirterek, Kamboçya'ya karşı uluslararası hukuk çerçevesinde yasal süreç başlatma kararı aldıklarını ifade etti.

Tayland Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise, yaralanan askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavi altında oldukları belirtilerek, olayın Kamboçya'nın yalnızca ateşkes anlaşmasını değil aynı zamanda Ottawa Kara Mayınları Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmaları da ihlal ettiğinin açık bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kamboçya'nın gizlice mayın döşemeye devam ettiği iddia edilerek, "Şartlar zorlayıcı hale gelirse, Tayland uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanacaktır." ifadesine yer verildi.

Kamboçya cephesi suçlamaları reddetti

Tayland'ın iddialarına karşılık Kamboçya cephesi kendilerine yönelik 'mayın döşemesi' suçlamalarını reddetti. Kamboçya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan açıklamada, Ottawa Sözleşmesi'ne taraf olduklarını ve yükümlülüklerine tamamen uydukları belirtilerek, hiçbir şartta yeni mayın kullanmadıkları, üretmediklerini veya döşemedikleri belirtildi.

İki ülke arasındaki çatışma

Tayland ile Kamboçya arasında yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında uzun yıllardır devam eden anlaşmazlıklar son aylarda şiddetlenmiş, 5 gün süren bir silahlı çatışmanın patlak vermesine neden olmuştu. Bir Tayland askerinin 16 Temmuz'da mayına basarak bacağını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim tırmanmış ve Tayland, 23 Temmuz'da Kamboçya'daki büyükelçisini geri çağırmış, Bangkok'taki Kamboçya büyükelçisini de sınır dışı etmişti. Olayın antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede 24 Temmuz tarihinde patlak veren çatışmalar, hızla diğer bölgelere sıçramıştı. Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlemiş, Tayland ordusu ise 2 F-16 savaş uçağı ile Kamboçya'nın sınır bölgelerinde bulunan askeri hedefleri bombalamıştı. Tayland, söz konusu mayının Kamboçya askerlerince son dönemde döşendiğini belirtirken, Kamboçya yönetimi bu suçlamayı reddetmişti. Taraflar arasındaki çatışmalarda, karşılıklı topçu ateşleri ve hava saldırıları sonucu iki taraftan toplamda en az 43 kişi hayatını kaybetmiş, sınır bölgelerinde yaşayan 300 bin kişi tahliye edilmişti.

Malezya'da ateşkes imzalanmıştı

Tayland ve Kamboçya, geçtiğimiz perşembe günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelerek, tartışmalı bölgelere ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkelerinden gözlemciler yerleştirilmesini öngören ve sınır çatışmalarına son verilmesini güvence altına alan ateşkes anlaşmasını imzalamıştı. - BANGKOK