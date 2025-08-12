Tayland-Kamboçya Ateşkes İhlali İddiaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Tayland-Kamboçya Ateşkes İhlali İddiaları

Tayland-Kamboçya Ateşkes İhlali İddiaları
12.08.2025 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland, Kamboçya'nın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve uluslararası hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Tayland ile Kamboçya arasında, Malezya'da varılan ateşkesin ihlal edildiği öne sürüldü.

Tayland ile Kamboçya arasında bir süredir devam eden askeri ve siyasi gerginliğin ardından varılan ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği iddia edildi. Bangkok cephesi, son bir ayda sınır bölgesinde 4 askerin mayın patlaması sonucu yaralandığını belirtirken, Kamboçya tarafı ise iddiaları yalanladı. Sabah saatlerinde Tayland'ın Surin eyaletinde bir askerin devriye görevi sırasında mayına basarak yaralanmasının ardından, Bangkok cephesinden sert yanıt geldi. Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, öğle saatlerinde yaptığı basın açıklamasında, Malezya'da geçtiğimiz hafta iki ülke heyetleri arasında imzalanan ateşkesin ihlal edildiğini belirterek, Kamboçya'ya karşı uluslararası hukuk çerçevesinde yasal süreç başlatma kararı aldıklarını ifade etti.

Tayland Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise, yaralanan askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavi altında oldukları belirtilerek, olayın Kamboçya'nın yalnızca ateşkes anlaşmasını değil aynı zamanda Ottawa Kara Mayınları Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmaları da ihlal ettiğinin açık bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kamboçya'nın gizlice mayın döşemeye devam ettiği iddia edilerek, "Şartlar zorlayıcı hale gelirse, Tayland uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanacaktır." ifadesine yer verildi.

Kamboçya cephesi suçlamaları reddetti

Tayland'ın iddialarına karşılık Kamboçya cephesi kendilerine yönelik 'mayın döşemesi' suçlamalarını reddetti. Kamboçya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yayınlanan açıklamada, Ottawa Sözleşmesi'ne taraf olduklarını ve yükümlülüklerine tamamen uydukları belirtilerek, hiçbir şartta yeni mayın kullanmadıkları, üretmediklerini veya döşemedikleri belirtildi.

İki ülke arasındaki çatışma

Tayland ile Kamboçya arasında yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında uzun yıllardır devam eden anlaşmazlıklar son aylarda şiddetlenmiş, 5 gün süren bir silahlı çatışmanın patlak vermesine neden olmuştu. Bir Tayland askerinin 16 Temmuz'da mayına basarak bacağını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim tırmanmış ve Tayland, 23 Temmuz'da Kamboçya'daki büyükelçisini geri çağırmış, Bangkok'taki Kamboçya büyükelçisini de sınır dışı etmişti. Olayın antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede 24 Temmuz tarihinde patlak veren çatışmalar, hızla diğer bölgelere sıçramıştı. Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlemiş, Tayland ordusu ise 2 F-16 savaş uçağı ile Kamboçya'nın sınır bölgelerinde bulunan askeri hedefleri bombalamıştı. Tayland, söz konusu mayının Kamboçya askerlerince son dönemde döşendiğini belirtirken, Kamboçya yönetimi bu suçlamayı reddetmişti. Taraflar arasındaki çatışmalarda, karşılıklı topçu ateşleri ve hava saldırıları sonucu iki taraftan toplamda en az 43 kişi hayatını kaybetmiş, sınır bölgelerinde yaşayan 300 bin kişi tahliye edilmişti.

Malezya'da ateşkes imzalanmıştı

Tayland ve Kamboçya, geçtiğimiz perşembe günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelerek, tartışmalı bölgelere ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkelerinden gözlemciler yerleştirilmesini öngören ve sınır çatışmalarına son verilmesini güvence altına alan ateşkes anlaşmasını imzalamıştı. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Kamboçya, Güvenlik, Tayland, 3-sayfa, bangkok, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayland-Kamboçya Ateşkes İhlali İddiaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum

15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
21:16
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
20:59
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
20:56
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
19:58
Beşiktaş’ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 16:28:38. #7.12#
SON DAKİKA: Tayland-Kamboçya Ateşkes İhlali İddiaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.