Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışmalar Sürüyor - Son Dakika
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Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışmalar Sürüyor

Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışmalar Sürüyor
30.07.2025 12:00
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Tayland, Kamboçya'nın ateşkese rağmen saldırılar düzenlediğini duyurdu. 43 ölü, 300 bin sivil tahliye.

Tayland ile Kamboçya arasında Malezya'da varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, sınır hattında çatışmaların sürmesi üzerine Tayland tarafından açıklama yapıldı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Salı günü yürürlüğe giren ateşkese rağmen Kamboçya güçlerinin zaman zaman saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Bugün yayınlanan son açıklamada, Tayland mevzilerinin küçük silahlar ve el bombalarıyla hedef alındığı, saldırıların gece boyunca sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, bu saldırıların "ateşkesin açık bir ihlali" olduğu vurgulanırken, Tayland ordusunun anlaşmaya sadık kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Tayland Hükümeti Sözcüsü Jirayu Huangsab da gece yaşanan çatışmaları doğrulayarak, Tayland birliklerinin kontrolü elinde tuttuğunu ve "sınır hattındaki genel durumun Çarşamba sabahı itibarıyla normale döndüğünü" bildirdi.

Kamboçya tarafı ise daha önce ateşkesi ihlal ettikleri yönündeki iddiaları reddetmişti.

43 kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla sivil tahliye edildi

Taraflar arasında 28 Mayıs'ta başlayan ve 5 gün süren yoğun çatışmalarda her iki ülkeden en az 43 kişi hayatını kaybetmiş, sınır bölgesindeki 300 binden fazla sivil tahliye edilmişti. Tayland, yaşanan sivil ve askeri can kayıpları nedeniyle Kamboçya'yı sert şekilde suçlarken, Kamboçya tarafı iddiaları reddetti. Ateşkes anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in devreye girmesiyle, tarafların Malezya'da bir araya gelmesinin ardından 29 Temmuz Salı günü yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında sınır komutanlarının görüşmeleri Salı günü planlandığı gibi gerçekleşmiş ve tarafların asker takviyesi ya da hareketliliği durdurması yönünde karar alındığı açıklanmıştı. Ancak Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maratee Nalita Andamo, "Ateşkesin ilk günlerinde sınırdaki durum hala son derece kırılgan" uyarısında bulunmuştu.

Uzmanlar, Tayland ve Kamboçya'nın ABD ile imzalamayı planladıkları ticaret anlaşmalarına zarar gelmemesi için krizi diplomatik yollarla çözme konusunda istekli oldukları değerlendirilse de sınır hattında yaşanan son gelişmeler diplomatik çabaların kalıcılığına dair soru işaretlerine yol açıyor. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Kamboçya, Politika, Tayland, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayland-Kamboçya Sınırında Çatışmalar Sürüyor - Son Dakika

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