Tayvan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 711 kişi yaralandı

Tayvan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 711 kişi yaralandı. Depremin ülkede son 25 yılın en büyüğü olduğu belirtildi.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) tarafından yapılan açıklamada, doğu kıyısındaki Hualien kenti açıklarında yerel saatle 07.58'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 15,5 kilometre derinlikte kaydedilen depremin, 1999'da Nantou şehrinde meydana gelen 7.3'lük depremden sonra kaydedilen en büyük deprem olduğu aktarıldı. Şiddetli sarsıntıyla birlikte bazı binalar yıkılırken, dağlık bölgelerde heyelan meydana geldi. Tayvan genelinde tren ve metro seferleri durduruldu. Bazı köprülerin de ağır hasar aldığı öğrenildi. Tayvan Ulusal İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre Hualien'de 7 kişi hayatını kaybederken, 711 kişi de yaralandı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, kurtarma operasyonlarına Tayvan ordusunun destek vereceğini açıkladı. Elektrik operatörü Taipower ise depremin ardından yaşanan elektrik kesintisinin büyük bir bölümünün giderildiğini, adadaki iki nükleer enerji santralinin sarsıntıdan etkilenmediğini duyurdu. Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvanlı TSMC firması ise Hsinchu ve güneydeki fabrikalarında çalışan işçilerin bazılarını tahliye etti. Çip üretiminde herhangi bir kesinti olmadığı aktarıldı.
Tsunami uyarısı verildi
Depremin ardından Tayvan'ın yanı sıra Çin anakarası, Filipinler ve Japonya'da tsunami alarmı verildi. Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Okinawa eyaletinin bazı bölgelerine tsunami dalgalarının ulaştığı duyuruldu. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise kıyı bölgelerinin tahliye edilmesi yönünde uyarıda bulundu. İlerleyen saatlerde Filipinler tsunami uyarısını kaldırırken, Japonya'da tsunami tehlikesinin azaldığı ifade edildi.
Tayvan'a yardım teklifi
Japonya ve Çin, Tayvan'a yardım teklifinde bulundu. Japonya Başbakanı Fumio Kishida sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Japonya'nın Tayvan'a gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, adaya yardım sağlamaya hazır olduklarını belirterek, "Anakara (Çin), durumdan son derece endişe duyuyor ve felaketten etkilenen Tayvanlılara samimi taziyelerini iletiyor" ifadelerini kullandı. - TAİPEİ
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