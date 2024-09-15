Tayvanlı Turist Otel Odasında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Tayvanlı Turist Otel Odasında Ölü Bulundu

Kapadokya'da tatile gelen 61 yaşındaki Tayvanlı turist, otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.09.2024 22:15
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Tayvanlı turist otel odasında ölü bulundu

NEVŞEHİR - Kapadokya ya tatile gelen Tayvanlı turist konakladığı otel odasında ölü bulundu. Olay Ürgüp ilçesinde bulunan bir otelde yaşandı. Cuma günü Kapadokya gezisi için Ürgüp ilçesinde bulunan bir otele yerleşen 61 yaşındaki Tayvanlı turist H.S.C. dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Ürgüp Devlet Hastanesine gitti. Tedavisinin ardından yeniden otel odasında dinlenen Tayvanlı turist bu sabah saatlerinde Sıcak Hava Balon turuna katıldı. Balon turu sonrasında tekrar rahatsızlanarak oteline dönen H.S.C. Kapadokya gezisini iptal ederek otel odasında dinlenmeye çekildi.

Akşam saatlerinde geziden gelen bir başka Tayvanlı turist, arkadaşı ile birlikte kaldığı odaya girdiğinde H.S.C'yi hareketsiz olarak gördü. Durumu ilk olarak otel yetkililerine bildirdi. Otel yetkilileri de 112'yi arayarak sağlık ekibi talebinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Tayvanlı turist H.S.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

112 yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. H.S.C'nin cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tayvanlı Turist Otel Odasında Ölü Bulundu - Son Dakika

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