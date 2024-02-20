Taziye dönüşü motosiklet kazasında can verdi, son anları kamerada
Kazada can veren gencim önce otomobil sürücüsü ile tartıştı sonra savrularak refüje çıktığı anlar kamerada
ANTALYA - Antalya'da kız arkadaşı ile motosiklette seyir halinde bulunan 17 yaşındaki genç, taziye dönüşü kazada can verdi. Gencin trafikte bir otomobil sürücüsü ile tartıştığı ve aynı otomobile yaklaşıktan kısa bir sure sonra savrularak refüje çıktığı anlar ise araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Masadağı bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 07 AYY 81 plakalı motosikletin sürücüsü Hüseyin Kav (17), hayatını kaybeden yakını için Varsak'ta düzenlenen mevlüde gitti. Kav ardından Kütükçü Mahallesi'nde evine dönmek için arkadaşı Begüm G. ile birlikte yola çıktı. Kav'ın kullandığı motosiklet, Masadağı bölgesine geldiğinde iddiaya göre trafikte 16 AVP131 plakalı otomobilin sürücüsü ile bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Bunun üzerine tartıştığı aracın yanında motosikletini durdurarak inen Kav, sürücü ile tartışmaya devam etti. Tartışmanın sona ermesiyle motosikleti binen Kav ve arkadaşı, aracın arkasından seyretmeye başladı.
Bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde Kav, bir sure sonra kullandığı motosikletle tartıştığı otomobile doğru yaklaştı. Bu sırada motosiklet bir anda kontrolden çıkarak sağ refüje doğru savruldu. Ağır yaralanan Hüseyin Kav ve arkadaşını yerde kanlar içerisinde gören diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Son anları kamerada
Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan ikili yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Hüseyin Kav yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Begüm G.'nin tedavisi ise devam ediyor. Kaza anı ve öncesinde yaşananlar ise bir otomobilin iç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Kav'ın önce arkadaşı ile motosikletten inerek bir otomobil sürücüsü ile tartıştığı ardından ise hareket eden otomobile yaklaştıktan sonra hızla savrulduğu görüldü.
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