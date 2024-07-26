TBB Başkanı Samsun Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret etti - Son Dakika
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TBB Başkanı Samsun Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret etti

TBB Başkanı Samsun Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Başsavcı Kılıç, Samsun Barosunun, Türkiye'de en büyük barolardan biri olduğunu söyledi. Samsun Barosu hizmet binası ve sosyal tesisinin temel atma töreni için Samsun'a gelen TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir, Tokat Barosu Başkanı Av. Volkan Bozkurt, Samsun Barosu eski Başkanı Av. Ersoy Üstay ve Samsun Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Serkan Dönüm, Av. Caner Özçelik, Av. Mustafa Akbaş ve Av. Kutluhan Gökçe hazır bulundu.

26.07.2024 15:39
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Başsavcı Kılıç, Samsun Barosunun, Türkiye'de en büyük barolardan biri olduğunu söyledi.

Samsun Barosu hizmet binası ve sosyal tesisinin temel atma töreni için Samsun'a gelen TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir, Tokat Barosu Başkanı Av. Volkan Bozkurt, Samsun Barosu eski Başkanı Av. Ersoy Üstay ve Samsun Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Serkan Dönüm, Av. Caner Özçelik, Av. Mustafa Akbaş ve Av. Kutluhan Gökçe hazır bulundu.

"Samsun Barosu Türkiye'de en büyük barolardan biri"

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Samsun Barosu Türkiye'de en büyük barolardan biri. Hizmet binasının olmayışı büyük bir eksiklikti. Bugün Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın da iştirakiyle hep beraber binanın temelini atacağız. Ben hem yargı teşkilatımıza hem Samsun Baromuza, kıymetli meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başkanımıza da nazik ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ise "Başsavcımıza çok teşekkür ediyorum, bizleri kabul ettiler bugün. Bugün bizim açımızdan çok önemli bir gün. Uzun zamandır uğraştığımız Samsun'daki hem baromuzun hem yargı teşkilatının hem de vatandaşlarımızın bir hizmet binasının açılış töreni için buradayız. Uzun emekler sonucu buraya getirdik. Özellikle Samsun Barosunun, Samsun Barosunun çok kıymetli başkanının emekleri çok büyüktü bu konuda. Biz de elimizden gelen desteği verdik. Bu mutlu günü burada hem baromuzla hem başsavcımızla hem de yargı teşkilatlarımız ve yurttaşlarımızla paylaşmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, ziyaretinin anısına TBB Başkanı Sağkan'a Bandırma Vapuru maketi hediye etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TBB Başkanı Samsun Cumhuriyet Başsavcısını ziyaret etti - Son Dakika

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