TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama çalışmalarında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için devam eden arama çalışmalarında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar; tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA