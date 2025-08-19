TBMM Önünde Araç Yakan Kişi Hakkında Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Milleti (TBMM) önünde araç yakma eyleminde bulunan şahsa ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 08.55'te M.E.F. adlı şahsın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde araç yakma eyleminde bulunması olayına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan incelemelerde şahsın Mersin'de ikamet ettiğini belirterek, "Hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Şahsın 16 farklı suçtan kaydının olduğunu aktaran Yerlikaya, "Şahsın, aralarında 'Hırsızlık', 'Motorlu Taşıt Hırsızlığı', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tehdit' ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de '10 yıl cezaevinde yattım' diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir" açıklamasında bulundu. - ANKARA