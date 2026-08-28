TCG Savarona İstanbul Boğazı'ndan Geçti
Atatürk'ün mirası TCG Savarona, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Sarıyer Büyükdere'ye demirledi.
TCG Savarona, İstanbul Boğazı'nı geçerek Sarıyer Büyükdere mevkiine demirledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan TCG Savarona gemisi, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. TCG Savarona gemisi, Boğaz'dan geçişinin ardından Sarıyer Büyükdere mevkiine demirledi.
Kaynak: İHA
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