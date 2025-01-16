Tedavi Edilen Kızıl Şahin Doğaya Salındı - Son Dakika
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Tedavi Edilen Kızıl Şahin Doğaya Salındı

Tedavi Edilen Kızıl Şahin Doğaya Salındı

Karabük'te yürüyüşte bulunan Osman Çınar, bitkin haldeki kızıl şahini kurtarıp tedavi ettirdi.

16.01.2025 13:17
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Karabük'te yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi yapılarak doğaya salındı.

Merkeze bağlı Başköy köyü mevkisindeki göletin kenarında yürüyüş yapan Osman Çınar, uçamayacak kadar bitkin halde kızıl şahin buldu. Çınar, avlanması ve yakalanması kanunen yasak olan, koruma altındaki türlerden kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürdü. Görevliler tarafından teslim alınan yırtıcı kuş, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Osman Çınar, "Yerde yatıyordu ve uçamıyordu, alıp getirdik. Görevlilerin sayesinde doğaya tekrar bırakılacak" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tedavi Edilen Kızıl Şahin Doğaya Salındı - Son Dakika

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