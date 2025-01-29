Tedavi Sırasında Kalbi Duran Genç Kadın Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir tıp merkezinde tedavi esnasında verilen ilacın ardından kalbi duran 26 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kliniğe giden 26 yaşındaki Ebru T.'nin tedavi sırasında verilen ilacın ardından kalbi durdu. Kalbi duran genç kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesine alınan Ebru T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karasu Yalı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan genç kadını ölüme götüren olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - SAKARYA