Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 56 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-49' operasyonlarında tefecilik, dolandırıcılık ve diğer suçlarla ilgili 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

27.02.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
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Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 56 ilde gerçekleştirilen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedilerek, şu bilgiler verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; 56 ilde eş zamanlı olarak 'KAFES-49' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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