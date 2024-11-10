Tehditçilere 85 Saatlik İnceleme!

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Bıçakla tehdit edip para gasp eden şüpheliler 85 saatlik kamera kaydının incelenmesi ile yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de bir kişiyi bıçakla tehdit ederek parasını gasp eden 3 kişi, polis ekiplerinin 85 saatlik güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bıçakla bir kişiyi tehdit ederek parasını gasp efen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği andan itibaren 85 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler olayı A.B.A. ve E.E.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.