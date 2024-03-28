Tek seferde yakalanan en yüksek miktar: Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kg eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Tek seferde yakalanan en yüksek miktar: Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kg eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin değeri 1.3 milyar Türk Lirası olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmamak için uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor.

28.03.2024 20:11  Güncelleme: 20:11
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Tek seferde yakalanan en yüksek miktar: Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kg eroin ele geçirildi

ŞIRNAK - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda vaziyette 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Böylelikle, gümrük kapılarında tek seferde en yüksek eroin yakalanmış oldu. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen kontrollerde riskli olduğu değerlendirilen bir tırda yapılan arama sonucu araçta yüklü eşya içerinde gizlenmiş vaziyette 850 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık değeri 1.3 Milyar Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı" denildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri başarılı operasyonlarına rekor yakalamalarla devam ederek zehir tacirlerine göz açtırmamakta, uyuşturucuya yönelik mücadele 7 gün 24 saat aralıksız devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar: Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kg eroin ele geçirildi - Son Dakika
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