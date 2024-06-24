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Tekeri kopan otomobil bariyere çarptı: 4 kişilik aile yara almadan kurtuldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de meydana gelen kazada, sol arka tekeri kopan otomobil bariyerlere çarptı. Aynı aileden 4 kişi, bayram tatili dönüşü geçirdikleri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Ordu'dan Ankara'ya gitmekte olan dört kişilik aile, gece saatlerinde Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre, B.A. yönetimindeki 06 JA 299 plakalı Ford marka otomobil, sol arka tekerleğinin kopması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta da maddi hasar meydana geldi. Ekipler, kazanın yaşandığı kara yolunda güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. Kaza geçiren aile bireyleri, sağlık durumlarının iyi olduğu gerekçesiyle hastaneye gitmeyi reddetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.