Tekirdağ Çerkezköy'de 4 katlı apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü, ölen yok - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy'de 4 katlı apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü, ölen yok

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Tekirdağ Çerkezköy\'de 4 katlı apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü, ölen yok
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Tekirdağ Çerkezköy'de Bağlık Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürüldü. Sakinler tahliye edilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının aldığından söndürüldü.

Çerkezköy ilçesi, Bağlık Mahallesi Dağlı Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı terasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yağmur ve rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının olay yerine ulaşabilmesi için park halindeki araç sahipleri araçlarını kaldırılarak yol açıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıld.

Kaynak: İHA
Bağlık mahallesiYerel HaberlerÇerkezköyTekirdağ3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çerkezköy'de 4 katlı apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü, ölen yok - Son Dakika
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